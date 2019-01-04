Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

40 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu kullanıldığı bilgisi aldıkları eve yaptıkları baskında 8 kişiyi göz altına aldı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde,  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu kullanıldığı bilgisi aldıkları eve yaptıkları baskında 8 kişiyi göz altına aldı. 

Dün akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine polis, baskın yaptı. Evde yapılan aramada 9 ayrı parça halinde toplam 25.65 gr esrar maddesi,4.72 gr kristal olarak tabir edilen metafetamin uyuşturucu madde,1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sırasında ev sahibi  E.A.A. (44 ) ile birlikte E. S. (47), O.A. (20), A.K. (43), E.D. (31),Y. E. (21), S.Ö. (34), B.K. (44) yakalanarak, gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan  8 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapılarak adliyeye sevk edildi.

Ev sahibi  E.A.A.( 44) 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.S. (47), O.A. (20), A.K. (43), E.D. (31), Y. E. (21), S.Ö.(34), B.K. (44) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

- Kuşadası

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:54 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa
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