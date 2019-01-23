Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

6 dakika önce

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı.

Operasyonda S.Ü, T.K. ve T.Ş. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ü. ve T.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, T.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:49 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı

TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu Son Dakika! Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 17:55:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]