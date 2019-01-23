Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı.



Operasyonda S.Ü, T.K. ve T.Ş. gözaltına alındı.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ü. ve T.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, T.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi

Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı

TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu

Son Dakika! Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı