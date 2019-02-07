Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu
40 dakika önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Aydın
'ın Efeler
ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.Y.'nin Kurtuluş Mahallesindeki evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:27 Kaynak: AA
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