Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

51 dakika önce

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Efeler, İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, T.O, İ.Ş. ve Ş.O. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 44 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.O. ve Ş.O. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, İ.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:59 Kaynak: AA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Aydın, Güncel
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