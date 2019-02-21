Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu
51 dakika önce
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Aydın
'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Efeler
, İncirliova
ve Kuşadası
ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, T.O, İ.Ş. ve Ş.O. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 44 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.O. ve Ş.O. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, İ.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:59 Kaynak: AA
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