Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu
2 saat önce
Aydın'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Aydın'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacılara yönelik Efeler ve Köşk ilçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda E.B, T.A. ve İ.K. gözaltına alınırken adreslerdeki aramada 26 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B. ile İ.K. tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:03 Kaynak: AA
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