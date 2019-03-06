Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Aydın'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Aydın'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacılara yönelik Efeler ve Köşk ilçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda E.B, T.A. ve İ.K. gözaltına alınırken adreslerdeki aramada 26 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B. ile İ.K. tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel
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