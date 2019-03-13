Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu
9 dakika önce
Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Aydın
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda Ü.A. ile Ö.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:20 Kaynak: AA
Diyarbakır'da 232 Uyuşturucu Madde Operasyonunda 933 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Son Dakika! Rus Ajansı RİA: Rusya, Türkiye ile Koordineli Şekilde İdlib'deki Hedeflere Hava Saldırısı Düzenledi
AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar
Son Dakika! AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti