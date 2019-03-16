Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden uyuşturucu getirdikleri iddia edilen zanlıların Hasanefendi Mahallesindeki adresine operasyon yaptı.

Ekipler, kapıyı koçbaşıyla kırıp içeri girdi. Polisleri fark eden şüphelilerden Ü.İ, balkondan atlayıp kaçmaya çalışınca dışarıda bekleyen ekiplerce yakalandı.

Ü.İ ile birlikte adresteki F.Y ve H.K de gözaltına alındı. Yapılan aramada 380 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.İ tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Aydın, Güncel
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