Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

34 dakika önce

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 09 AAG 324 plakalı otomobili takibe aldı.

Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan otomobil, kovalamaca sonucu Umurlu Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobildeki, Y.A. ve Ş.U. gözaltına alındı.

Kiralık olduğu belirlenen otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, koltukların içine gizlenmiş 1 tabanca ve tabancaya ait mermiler bulundu.

Y.A'nın üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına saklanmış 38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:23 Kaynak: AA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Uyuşturucu Ticareti, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'nın En Yüksek Barajından Ekonomiye 1,7 Milyar Liralık Katkı İçişleri Bakanı Soylu, 2 Bin 500 Kadın Polis Alınacağını Açıkladı Gazeteci Ayşenur Arslan Gözaltına Alındı Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 20:57:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]