Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

58 dakika önce

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Söke, Didim ve Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söke Karacahayıt Mahallesi'nde 2 zanlıya ait tarlada 400 kök Hint keneviri, Didim Altınkum'da 3 şüpheliye ait evde 240 gram metamfetamin, Kuşadası ilçesinde ise 8 adrese yapılan operasyonda 90 gram metamfetamin ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığına götürülen zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:53 Kaynak: AA

Jandarma, Uyuşturucu Ticareti, Aydın, Güncel
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