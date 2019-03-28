Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu
24 dakika önce
Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın
'ın İncirliova
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İncirliova ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda ise 225 gram esrar, 81,50 gram sentetik uyuşturucu, 1,35 gram metamfetamin ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Şüpheliler, ifade işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:47 Kaynak: AA
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