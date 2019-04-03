Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu
28 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri ile Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin adresine operasyon yaptı.
Zanlı M.S.P'nin kapıyı açmaması üzerine ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girdi ve şüpheliyi yakaladı.
İkamette yapılan aramada, 542 gram metamfetamin ve 44 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hakkında 21 ayrı suçtan 15,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:02 Kaynak: AA
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