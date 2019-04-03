Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

28 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin adresine operasyon yaptı.

Zanlı M.S.P'nin kapıyı açmaması üzerine ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girdi ve şüpheliyi yakaladı.

İkamette yapılan aramada, 542 gram metamfetamin ve 44 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hakkında 21 ayrı suçtan 15,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:02 Kaynak: AA

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