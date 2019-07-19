Aydın'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlıdan biri tutuklandı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:44 Kaynak: AA
'ın Kuşadası
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin Davutlar
Mahallesi girişinde durdurduğu otomobildeki S.E, N.N. ve Ö.K. gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada arka koltukların içine zulalanmış 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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