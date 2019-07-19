Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlıdan biri tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin Davutlar Mahallesi girişinde durdurduğu otomobildeki S.E, N.N. ve Ö.K. gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada arka koltukların içine zulalanmış 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu Ticareti, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:44 Kaynak: AA
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