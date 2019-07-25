Aydın'da uyuşturucu operasyonu
13 dakika önce
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:44 Kaynak: AA
'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kentte birçok kişiye uyuşturucu sattığını tespit ettikleri C.T'nin adresine operasyon yaptı.
Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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