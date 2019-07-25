Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

13 dakika önce

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte birçok kişiye uyuşturucu sattığını tespit ettikleri C.T'nin adresine operasyon yaptı.
Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:44 Kaynak: AA
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