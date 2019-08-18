Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

20 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesinde F.K'ye ait bir adrese operasyon yaptı.
Operasyonda F.K gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar ile 50 kilogram esrar değerinde 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti, Germencik, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege'deki 4 yangının nedenini açıkladı: Çoğu dikkatsizlik ve ihmalden Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum! Metin Feyzioğlu'ndan adli yıl açılış töreni eleştirilerine yanıt: Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 17:44:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]