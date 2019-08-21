Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde eylem planı" çerçevesinde Kuyucak ve Karacasu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bin 301 kök Hint keneviri ve 1 kilo 20 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bir şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:56 Kaynak: AA
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