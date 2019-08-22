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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

24 dakika önce

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Osman Yozgatlı Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli Ö.R. gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Ö.R, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:34 Kaynak: AA
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