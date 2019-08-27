Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Aydın'a "turistik ilçelerde satmak amacıyla" uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İstanbul'dan gelen S.D. ve A.A. Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.D. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:52 Kaynak: AA
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