Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Hint kenevirleri jandarma tarafından sökülüp yakılarak imha edilirken, zanlı Akbaş ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler, yaklaşık 5 kilogram esrar ile bölgedeki çay kenarında 500 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Aydın 'ın Çine ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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