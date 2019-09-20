Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda ekili 274 kök Hint keneviri ve çuvalın içine gizlenmiş 1 kilogram 860 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:50 Kaynak: AA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda ekili 274 kök Hint keneviri ve çuvalın içine gizlenmiş 1 kilogram 860 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Aksu Mahallesi'nde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini alan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda, ormanlık alana ekili 274 kök Hint keneviri ve bir çuvalın içinde 1 kilogram 860 gram Hint keneviri ele geçirildi, C.B. gözaltına alındı.
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