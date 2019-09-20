Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda ekili 274 kök Hint keneviri ve çuvalın içine gizlenmiş 1 kilogram 860 gram esrar ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda ekili 274 kök Hint keneviri ve çuvalın içine gizlenmiş 1 kilogram 860 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Aksu Mahallesi'nde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini alan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda, ormanlık alana ekili 274 kök Hint keneviri ve bir çuvalın içinde 1 kilogram 860 gram Hint keneviri ele geçirildi, C.B. gözaltına alındı.

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:50 Kaynak: AA
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