Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağarası Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adresteki aramada, 2 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu içiminde kullanılan 6 aparat gele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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