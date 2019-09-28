Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden aralarında gardiyanın da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden aralarında gardiyanın da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurutuluş Mahallesi'nde bir adrese operasyon yaptı.

Operasyonda S.A, F.Y, Ö.O, M.K, M.G, A.E ve Ş.G. gözaltına alındı.

Evdeki aramada 2 tabanca, 2 hassas terazi, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden gardiyan olduğu öğrenilen M.K'nin yanı sıra F.Y ile S.A tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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