Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan kontrolde metamfetamin maddesi ele geçirilen araçtaki biri doktor 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Efeler girişinde bir şüpheli aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 50 gram metamfetamin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan Nazilli Devlet Hastanesinde görevli olduğu öğrenilen sürücü kadın doktor E.Ç. ile K.D. ve S. D, gözaltına alındı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konunun yakından takip edildiği belirtildi.

Tüm ömrünü insanların sağlığı için adayan sağlık profesyonellerinden birinin adının uyuşturucuyla ilintili olmasından üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Adli yönden gereken süreç ilgili kurumlarca takip edilmekte olup idari soruşturma ayrıca il müdürlüğümüzce de başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.