Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan kontrolde metamfetamin maddesi ele geçirilen araçtaki biri doktor 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan kontrolde metamfetamin maddesi ele geçirilen araçtaki biri doktor 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Efeler girişinde bir şüpheli aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 50 gram metamfetamin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan Nazilli Devlet Hastanesinde görevli olduğu öğrenilen sürücü kadın doktor E.Ç. ile K.D. ve S. D, gözaltına alındı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konunun yakından takip edildiği belirtildi.

Tüm ömrünü insanların sağlığı için adayan sağlık profesyonellerinden birinin adının uyuşturucuyla ilintili olmasından üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Adli yönden gereken süreç ilgili kurumlarca takip edilmekte olup idari soruşturma ayrıca il müdürlüğümüzce de başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydın'da yaşayan bir kadın, 10 aylık kızının yanında uyuşturucu içti: Bebek hastanelik oldu
ABD Başkanı Donald Trump yine teröristbaşı Mazlum Kobani'ye övgüler dizdi Son Dakika: Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Petrol sahalarında DEAŞ'a izin vermeyeceğiz İmamoğlu'ndan Hazerfen Danışmanlık'a cevap: Alın teri olmadan 6 ayda böyle yukarı çıkılmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 19:13:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]