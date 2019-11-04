Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda C.D. (28) ve M.M. (25) gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.D. tutuklanırken, M.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



81 yaşındaki kadının dram dolu hayatı! Kaldırımda hayvanlarla birlikte yatıp kalkıyor
Villadaki fuhuşun parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor! Bülent Arınç tartışılan KHK sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:49:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]