Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde 70 gram metamfetamin, 40 gram esrar ele geçirilen plakasız otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mursallı Mahallesi'nde plakasız bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 70 gram metamfetamin, 40 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki B.K, E.K. ve sürücü S.Ö. gözaltına alındı.
B.K, E.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. S.Ö. ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.