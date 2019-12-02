Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Gözaltına şüpheliler, sevk edildiği adliyede "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Otomobildeki M.A ve O.A'nın üst araması yapıldı. Şüphelilerin iç çamaşırı içine gizlenmiş 186 gram eroin ele geçirildi.

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