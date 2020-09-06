Aydın'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Oktay Ç'yi Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Şüphelinin üst aramasında 185 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 17:49 - Kaynak: AA
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