Aydın'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesine uyuşturucu satmak için geldiğini belirlenen 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. .

Didim ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri istihbarat çalışmaları sonucu F.A. ve O.Ö.nün uyuşturucu satmak amacıyla ilçeye geldiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin Çamlık Mahallesi'nde bir işletmede kaldıklarını saptadı. Yapılan fiziki takibin ardından polis, şüphelilerin kaldığı eve baskın yaptı. O.Ö. ve F.A.'nın odalarında yapılan aramada 162,81 gram metamfetamin ele geçirilirken, F.A. ve O.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.