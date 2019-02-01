Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

2 saat önce

Aydın'ın Kuşadası, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kuşadası, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerindeki operasyonda 11 zanlı gözaltı alındı.

Adreslerdeki aramada 50 gram sentetik uyuşturucu, 24 gram esrar, 12 gram eroin, 161 gram uyuşturucu hap ve bir tabanca eli geçirildi, dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:08 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Aydın, Güncel
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