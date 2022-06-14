Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı

14.06.2022 17:56
Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı

AYDIN'ın Kuşadası ve Germencik ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ve Germencik ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik dün sabah Kuşadası ve Germencik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Evlerdeki aramalarda toplam 2 kilo 210 gram metamfetamin, 26 kilo 29 gram kokain, 242 gram kubar esrar, 'bong' olarak bilinen uyuşturucu içiminde kullanılan 23 aparat, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği, 34 fişek, 14 av tüfeği fişeği ve 17 bin 500 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. 11 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyonda, 3 firarinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı
Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı
Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı
Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı
Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı
Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı
Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesine Ziyaret Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesine Ziyaret
Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Germencik, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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