Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

10.04.2022 17:05
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları bir operasyonla yarım kilo sentetik uyuşturucu ele geçirirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları bir operasyonla yarım kilo sentetik uyuşturucu ele geçirirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, il dışından Aydın'da uyuşturucu madde getirileceği yönünde aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Aydın- İzmir Otobanı Kavşağı'nda 34 DS 5951 plakalı otomobili durduran ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramalarda yarım kilo sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobilde bulunan Ö.A. ve E.G. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İlgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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