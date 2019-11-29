Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

AYDIN'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

AYDIN'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, bazı şüphelilerin Aydın'da uyuşturucu yapıp sattığını öğrenince çalışma başlattı. İlk olarak Söke'de yapılan operasyonda, M.T. adlı zanlı yakalandı. Kuşadası'nda ise M.E. ve E.G. gözaltına alındı. M.E.'nin evindeki aramada 17,5 gram skunk, 4 uyuşturucu hap, 3 ayrı uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan 1400 lira para ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Kuşadası, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelere AYM "dur" dedi: Devlet memurluğunda güvenlik soruşturmasına iptal kararı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 15:58:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]