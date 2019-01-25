Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu - 3 Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Aydın
'ın İncirliova
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İzmir
'den Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine İncirliova ilçesinde bir otomobili durdurdu.
Araçtaki H.İ.E, S.Ö. ve S.S.T. gözaltına alındı. Yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:51 Kaynak: AA
Atatürk Havalimanı'nda Brezilyalı Kadının Midesinden Uyuşturucu Dolu 115 Prezervatif Çıktı
Tuvaletini Yapmak İçin Gittiği Nehre Düştü, Cesedine 12 Gün Sonra Ulaşıldı
İzmir'de Korkutan Deprem
İtalya'da Uçak ve Helikopter Havada Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı