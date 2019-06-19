Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

44 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otomobil içerisindeki spor çantada 275 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otomobil içerisindeki spor çantada 275 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Kuşadası'na uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda dün akşam saatlerinde kente gelen şüpheli otomobili takibe aldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde gerekli önlemleri alan ekipler, otomobili durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin içindeki spor çantada 275 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi. Otomobildeki F.İ., İ.K. ve Y.O. ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:09 Kaynak: DHA
Kuşadası, Aydın, Güncel
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