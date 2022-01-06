Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Uyuşturucu Madde Ticareti yaparak gençleri zehirleyen 4 şüpheliyi tespit ederek takip etmeye başladı. Aylarca süren takipte ekipler titizlikle 4 şüpheli şahsın tüm hareketleri çözerek operasyon için düğmeye bastı. Bugün sabah saatlerinde 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskında 4 şahıs kıskıvrak yakalandı. Evlerde yapılan aramada yüklü miktarda eroin ve metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan K.S, Ö.A, C.K, M.O.B isimli şüphelilerden üçü cezaevine gönderilirken, Ö.A. isimli şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.