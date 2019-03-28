Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

AYDIN'da uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
AYDIN'da uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktar ve nitelikte uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli ve Karacasu ilçelerinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik dün sabah operasyon yaptı. Nazilli'de 1, diğerleri Karacasu'da olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 70 uyuşturucu hap, 360 kök Hint keneviri, 20 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden satış yaptıkları öne sürüldü. Nazilli'deki şüpheli, diğerlerinden önce adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Diğer 5 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:11 Kaynak: DHA

Nazilli, Aydın, Güncel
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