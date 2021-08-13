Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 hükümlü yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 48 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 98 sentetik hap, tabanca ve mermileri ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan Y.T'nin "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Y.T, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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