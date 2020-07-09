Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan kontrollerde 48 gram kokain ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan kontrollerde 48 gram kokain ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, otobüs terminalinde gerçekleştirilen kontroller sırasında şüphe üzerine F.A. ve S.A'nın çantasında arama yaptı. Aramada 48 gram kokain ele geçiren polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:11 Kaynak: AA
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