Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.
Değirmendere Mahallesi'nde durdurulduktan sonra kimlik bilgileri sorgulanan V.N. adlı kişinin üzerinden 14 gram esrar ve 3 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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