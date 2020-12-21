Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Germencik Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Ömerbeyli Mahallesi'nde ihbar üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada, tabanca, 8 fişek, 7 gram sentetik uyuşturucu, 5 cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1500 lira ele geçirildi.

Şüpheliler C.Y, S.U, A.Ç. ve A.T. gözaltına alındı.

Zanlılar, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.