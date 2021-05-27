Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik, İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, üç ilçede şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada 249 gram metamfetamin, 23 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 15 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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