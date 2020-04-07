Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlara

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde gözaltına alınan 6 şüpheliye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası da uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Araçta bir kişinin iç çamaşırına gizlediği 61 gram sentetik uyuşturucu ekiplerce bulundu.

Otomobildeki 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası da uygulandı

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M, O.K, G.G. ve Ş.S, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.