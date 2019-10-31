Son Dakika Haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Aydın'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Aydın'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. A.K. ve A.B'nin gözaltına alındığı operasyonda 90 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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