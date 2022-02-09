Üye Girişi
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

09.02.2022 20:29
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmak için evin çatısına çıkan R.B, M.M.S. ve H.T'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 10 paket içerisinde 52 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu içme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişek ile 5 bin lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Hisarcık, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:29 Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam geldi! İşte yeni fiyatı
20:26 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
20:24 İstanbul'da polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada 1 kadın yaşamını yitirdi! O anlar kameralarda
19:50 Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti
19:39 Tunç Soyer'den sonra Mansur Yavaş da gelen zamların maliyetini vatandaşla paylaştı! Tutar bir hayli fazla
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi
19:21 Pembe saçlarını unutun! Ebrar Karakurt'un değişimi takipçilerinden tam puan aldı
19:11 Tunç Soyer, İZSU'ya gelen elektrik faturasını belediyenin kapısına astı: Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti
18:58 Alevilere hakaretler yağdıran Yakup Tilki'ye AK Parti'den tepkiler arka arkaya geldi
18:57 Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 20:48:59. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement