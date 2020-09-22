Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 100 gram kristal uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili Ü.Y, B.B, B.A. ve M.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Ü.Y. ile B.B. savcılık tarafından serbest bırakıldı, B.A. ve M.Y. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Aydın Cezaevine gönderildi.

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika

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