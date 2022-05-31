Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

31.05.2022 22:25
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.D'nin Türkmen Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş meşe tabir edilen 250 esrar, 30 gram kokain, 130 uyuşturucu hap ile 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika


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