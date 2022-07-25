Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 200 lira ele geçirildi.

Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.