Aydın'da uyuşturucu baskını yapılan evde 110 sikke ele geçirildi

Yapılan aramada 70 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 117 bin lira ile 110 tarihi değeri bulunan sikke ele geçirildi.

Aydın 'da uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla bir eve düzenlenen operasyonda 70 gram metamfetamin ile 110 sikke ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

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