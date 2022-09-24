Aydın'da uyuşturucu baskını yapılan evde 110 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu baskını yapılan evde 110 sikke ele geçirildi

24.09.2022 11:22
Aydın'da uyuşturucu baskını yapılan evde 110 sikke ele geçirildi

Aydın'da uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla bir eve düzenlenen operasyonda 70 gram metamfetamin ile 110 sikke ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla bir eve düzenlenen operasyonda 70 gram metamfetamin ile 110 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde S.T'nin evinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.T'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 70 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 117 bin lira ile 110 tarihi değeri bulunan sikke ele geçirildi.

???????Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da uyuşturucu baskını yapılan evde 110 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da uyuşturucu baskını yapılan evde 110 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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