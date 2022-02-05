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Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı

05.02.2022 19:17

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Kuşadası'na uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce takip edilip ilçe girişinde durdurulan aracın değişik yerlerine gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı

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sentetik uyuşturucu, Uyuşturucu, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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