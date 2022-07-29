Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

29.07.2022 17:17
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan E.Ç'yi Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde narkotik köpeği "Gece"nin katıldığı aramalarda 53 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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