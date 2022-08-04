Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

04.08.2022 18:15
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan T.G'yi Orta Mahalle'deki evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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